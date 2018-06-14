Мойва помогла рыбакам Северного бассейна выйти в передовики

По данным системы мониторинга Росрыболовства, к 14 июня текущего года общий объём добычи (вылова) водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 2,14 млн тонн, что на 4,6 тысячи тонн или на 0,2% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 325,5 тысячи тонн водных биоресурсов, что больше уровня прошлого года на 56,8 тысячи тонн. Прирост произошёл за счёт добычи мойвы, которой в 2018 году выловлено около 66 тысячи тонн. На промысле трески объём добычи снизился на 6,1 тысячи тонн – до 189 тысяч тонн, вылов пикши также стал меньше по сравнению с прошлым годом почти на 10 тысяч тонн и составил 42 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские пользователи нарастили вылов по сравнению с прошлым годом на 1,6 тысячи тонн – до 205,4 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана за счёт снижения количества судов на промысле общий объём добычи водных биоресурсов российскими рыбаками снизился почти на 35 тысяч тонн и составил 54,6 тысячи тонн.