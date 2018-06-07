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Мурманская область. Арктика07.06.18 11:41

Мойва помогла рыбакам Северного флота выйти в передовики по росту объёмов вылова

По данным отраслевой системы мониторинга на 6 июня текущего года, российские рыбопромышленники добыли более 2,08 млн тонн водных биоресурсов, что на 0,1% меньше показателей прошлого года.

Ситуацию на промысле и ход заявительной кампании по перезакреплению долей квот на новый период обсудили на оперативном совещании в Росрыболовстве, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Агентства Петр Савчук.

С докладом выступил начальник Управления организации рыболовства Росрыболовства Андрей Космин. В Росрыболовстве продолжается кампания по перезаключению договоров о закреплении долей квот вылова водных биоресурсов. По итогам рассмотрения заявок, Комиссиями определено около 495 замечаний, которые в случае неустранения станут основанием для принятия решения об отказе в закреплении доли квоты или непереоформления соответствующего договора. В том числе 260 замечаний выявлено специальной комиссией по Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну, 170 – по Западному, Азово-Черноморскому и Волго-Каспийскому бассейнам и 65 – по Северному бассейну. В настоящее время в Росрыболовство поступило 318 единиц дополнительных документов и сведений в отношении 355 заявок, в том числе 184 – по Дальнему Востоку, 75 – по Западному, Азово-Черноморскому и Волго-Каспийскому бассейнам и 39 – по Северному бассейну.

Оценивая ситуацию на промысле, он отметил, что российские рыбаки идут с минимальным отставанием, подтягивается по показателям Дальний Восток, укрепляет позиции Северный бассейн. Вместе с тем, обеспокоенность вызывает Азово-Черноморский и Волго-Каспийский бассейны.

Рыбаки Северного бассейна освоили почти 315 тысяч тонн, что больше прошлогоднего показателя на 57,7 тысячи тонн за счёт добычи мойвы объёме 65,93 тысячи тонн. На промысле трески вылов составил 181 тысячу тонн, что меньше уровня 2017 года на 4,3 тысячи тонн. Объём вылова пикши снизился на 10 тысяч тонн – до 40,9 тысячи тонн.

Вылов российскими судами в зоне иностранных государств вырос на 3,8 тысячи тонн и достиг 202 тысяч тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём добычи снизился на 35,8 тысячи тонн – до 50,5 тысячи тонн, в связи с уменьшением количества судов на промысле.

Обсуждая причины недолова, Петр Савчук поручил Азово-Черноморскому и Волго-Каспийскому территориальным управлениям провести анализ происходящего на промысле и предоставить предложения по его дальнейшей организации. «Нам надо понимать, есть ли возможность до конца года исправить ситуацию. Необходимо приложить для этого все усилия», – отметил заместитель руководителя Росрыболовства.

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