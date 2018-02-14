Мойвенная путина: массовые миграции рыбы ожидаются со второй половины февраля

Вылов мойвы российскими рыбаками в Баренцевом море на 13 февраля текущего года составил 11,466 тысячи тонн. Промежуточные результаты мойвенной путины обсудили вчера на совещании по организации промысла, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл начальник Управления по организации рыболовства Росрыболовства Андрей Космин.

Об обстановке доложили специалисты Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства, а также начальник промыслового участка Владимир Красун с борта судна «Капитан Сулимов».

На данный момент в море работают 14 судов, средние уловы не превышают 5 тонн в сутки. Сравнительно небольшой вылов связан с тем, что так называемая «первая» рыба уже прошла, а следующий подход мойвы ещё ожидается. Таким образом, «простой» промысла продлится ещё несколько дней. По прогнозам ФГБНУ «ПИНРО», начало массовой миграции мойвы по всем течениям начнётся с середины февраля.