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Мурманская область. Арктика27.03.18 11:54

Мойвенная путина подходит к завершению

По данным отраслевой системы мониторинга, на 27 марта общий вылов мойвы российскими судами в Баренцевом море составил 65 тысяч тонн. Результаты работы экспедиции обсудили на заседании штаба, которое в режиме видеоконференции провёл заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук.

По данным Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства, в районе промысла сейчас находится два судна, ещё два – ушли на выгрузку. Промысловая обстановка ухудшается, миграция мойвы к местам нереста, как и предполагалось, ослабевает.

Добыча по-прежнему осуществляется в экономической зоне Норвегии. Проверки российских судов силами норвежской береговой охраны каких-либо нарушений не выявили.

По прогнозам ПИНРО, основная миграция мойвы в районы нереста завершена. Подходы отдельных косяков будут наблюдаться до начала апреля, однако, плотность скоплений для тралового лова значительно снизится. Вдоль всего побережья Норвегии в уловах будет присутствовать посленерестовая рыба. Продолжится ухудшение промысловой обстановки в направлении с запада на восток Баренцева моря. Возможны локальные подходы мойвы к берегам Мурмана от полуострова Рыбачий до острова Кильдин.

Пётр Савчук поручил Баренцево-Беломорскому теруправлению, а также Управлению организации рыболовства и ПИНРО проанализировать работу экспедиции и подготовить предварительный прогноз на 2019 год к итоговому совещанию по мойвенной путине, которое пройдет в середине апреля, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

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