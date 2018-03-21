Мойвенная путина в Баренцевом море подходит к завершению

По данным отраслевой системы мониторинга, на 20 марта общий вылов российских судов экспедиционного промысла в Баренцевом море составил 60 тысяч тонн, что на 16 тысяч тонн (25%) больше, чем на аналогичную дату 2015 года (в 2016 и в 2017 годах промысел не осуществлялся). Промежуточные итоги мойвенной путины озвучены на заседании штаба, которое в режиме видеоконференции провёл заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

О промысловой обстановке доложил заместитель руководителя Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства Артем Дадабаев. В данный момент в добыче мойвы задействовано 6 судов, 3 – находятся на выгрузке в порту и вернутся на промысел, если улучшится обстановка. Миграция мойвы к местам нереста, как и предполагалось, ослабевает, поэтому уловы на прошлой неделе варьировались от 1 до 20 тонн на час траления. Приловы при этом практически не наблюдались.

Промысел по-прежнему осуществляется в экономической зоне Норвегии, российские суда периодически проходят проверку норвежской береговой охраны, каких-либо нарушений за весь период нахождения в норвежских водах не выявлено.

По прогнозам специалистов Полярного НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО), к концу марта основная миграция мойвы в районы нереста завершится. Остаточная биомасса преднерестовой рыбы не превышает 12%. В период с 19 по 25 марта ожидаются подходы отдельных косяков рыбы невысокой плотности скоплений. Вдоль всего побережья Норвегии возможно наличие в уловах посленерестовой мойвы. Ожидается постепенное ухудшение промысловой обстановки в направлении с запада на восток Баренцева моря. В то же время возможны локальные подходы рыбы к берегам Мурмана на границе с полуостровом Варангер.

Петр Савчук, обращаясь к специалистам ПИНРО, отметил, что для более высоких уловов и полного освоения квоты в последние недели мойвенной путины важны качественные и детальные научные прогнозы, чтобы максимально дольше осуществлять промысел.