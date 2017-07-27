Можно полистать бюджет Мурманской области

Ирина Яковлевна Зашла на сайт порта, посмотрела вакансии - требования настолько высокие, что нашей молодёжи там ничего не светит. Может к годам 35 им можно набрать такой послужной багаж Комментарий к новости: «Профориентация-2025» - закрепляем молодые кадры в нашем регионе

Витяй А вот господин Карлин не прав. Вот только последние вакансии на сайте ММТП: старший инженер участка инженерных сетей ПКЭ; заместитель начальника портовых мастерских; главный энергетик/начальник отдела Комментарий к новости: «Профориентация-2025» - закрепляем молодые кадры в нашем регионе