МПК «Нарьян-Мар» Беломорской военно-морской базы приступил к выполнению стрельб в морской акватории

Малый противолодочный корабль (МПК) «Нарьян-Мар» Беломорской военно-морской базы Северного флота в рамках плановой боевой учебы отработал действия одиночного корабля по предназначению в морских полигонах Северного флота в Белом море.

В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-176 и АК-630 успешно выполнили упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение учебной морской цели. В качестве цели использовалась буксируемая мишенная позиция.

Экипаж МПК «Нарьян-Мар» также отработал организацию боевого применения оружия, использования технических средств и средств радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки самолетов и быстроходных катеров условного противника.

В течение нескольких дней были проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне, тренировки по борьбе за живучесть в море, маневрированию в условиях интенсивного судоходства и противодиверсионной защите корабля на незащищенном рейде.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.