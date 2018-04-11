МПК Северного флота в ходе учения в Баренцевом море отразили атаку средств воздушного нападения условного противника

Экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) «Брест» и «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнили учебно-боевые задачи по отражению средств воздушного нападения условного противника в ходе проведения плановых мероприятий боевой подготовки на полигонах флота в Баренцевом море.

МПК отработали стрельбу по имитированным воздушным целям зенитными ракетными комплексами «Оса-МА», а также артиллерийскими установками АК-176 и скорострельными 30-мм артиллерийскими автоматами АК-630.

По условиям учения корабли отражали налёт авиации условного противника и выполняли уничтожение управляемых авиабомб.

В ходе учения противодействие кораблям оказывали самолёты Ил-38 авиабазы армии ВВС и ПВО Северного флота. Лётчики осуществили сброс учебной авиабомбы, которая была подбита в ходе пусков зенитными ракетами малых противолодочных кораблей.

Также экипажи отработали маневрирование при отражении атаки средств воздушного нападения условного противника и координацию действий обоих кораблей при сопровождении воздушных целей.

Как сообщает пресс-служба СФ, малые противолодочные корабли «Брест» и «Снежногорск» имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.