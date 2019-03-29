МПК «Снежногорск» Северного флота приступил к выполнению стрельб в акватории Баренцева моря

Малый противолодочный корабль (МПК) «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в рамках плановой боевой учебы приступил к отработке в Баренцевом море действий одиночного корабля по предназначению.

Экипаж МПК выполнил стрельбы по имитированным воздушным целям из зенитного ракетного комплекса «Оса-МА», артиллерийских установок АК-176 и скорострельных 30-мм артустановок АК-630. По замыслу учения, корабль отражал налёт авиации условного противника и осуществлял уничтожение управляемой авиабомбы.

В ходе мероприятия противодействие кораблю оказывали самолёты МиГ-29 корабельного истребительного авиаполка Северного флота, поставившие имитированную воздушную цель.

Как сообщает пресс-служба СФ, кроме непосредственного проведения стрельб в рамках учения по противовоздушной обороне, экипаж МПК «Снежногорск» отработал тактику маневрирования при отражении атак средств воздушного нападения условного противника и сопровождение воздушных целей.

В ближайшее время с экипажем будет проведено учение по ведению боя с надводным кораблем «противника» при интенсивном маневрировании.