МРОТ покоя не даёт

Одной темой оперативного совещании, которое сегодня провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, стали актуальные вопросы начисления заработной платы в регионе. Заместитель губернатора Роман Дурягин напомнил, что категориям работников, определенным майскими указами президента, заработную плату необходимо начислять в соответствии с установленными целевыми индикаторами, уже начиная с января этого года.

Также Роман Дурягин напомнил, что с 1 января этого года минимальный размер заработной платы, установленный федеральным законом, составляет 9489 рублей. В соответствии с постановлением Конституционного суда РФ, минимальная зарплата в Мурманской области должна исчисляться по принципу: МРОТ РФ (9489 рублей), увеличенный на районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера. Роман Дурягин призвал руководство муниципалитетов довести информацию до всех руководителей муниципальных учреждений.

«Мы понимаем, что все бюджеты были приняты без учёта этого решения. Каждому муниципалитету необходимо ещё раз внимательно посмотреть возможности своего бюджета, но уже сейчас необходимо производить оплату в рамках утверждённого фонда оплаты труда учреждения», – подчеркнул Роман Дургяин.

Кроме того, комитету по труду и занятости населения Мурманской области поручено в ближайшее время провести селекторное совещание с муниципалитетами по вопросу исчисления МРОТа и дать более подробные комментарии.