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Мурманская область. Арктика21.02.18 19:30

МРОТ заставляет правительство региона задуматься о пополнении бюджета

Вырастет ли государственный долг Мурманской области в этом году, как региональная власть справится с увеличением нагрузки на бюджет из-за новых стандартов МРОТ. Об этом шла речь на заседании правительства.

Государственный долг региона по итогам 2017 года составил 19 миллиардов рублей, но годом ранее он был ещё больше. Правительству удалось сэкономить около 350 миллионов рублей. Занимать недостающие средства приходится  как у федерального центра, так и у коммерческих банков. Но по таким кредитам приходится выплачивать проценты. Пока область не превышает установленные федеральным центром и президентом значения по долгу. Но повышение  МРОТ больно ударит по региональному кошельку. Как местный кабинет министров вместе с депутатами областной Думы будет выкручиваться из сложной ситуации, вопрос открытый. 

- Мы в первую очередь должны понимать, какую поддержку окажет нам Федерация. На сегодняшний день точных данных по этому поводу нет, - констатирует Елена Дягилева,  министр финансов Мурманской области. -  После того, как  будем понимать, в каком объеме эта поддержка будет оказана, тогда  будем принимать решение, как покрывать эту потребность: толи в коммерческие банки идти, толи проводить оптимизацию расходов. Затянуть пояса и поискать новые источники доходов придётся и администрациям муниципальных образований. В Оленегорске, например, над проблемой экономической  эффективности задумались самым серьёзным образом. Власти сделают упор на работу  с налогами, прежде всего, увеличение нагрузки ощутят арендаторы земли и предприниматели, часть из которых не платит отчисления за своих работников. В промышленном городе борются, и довольно эффективно, с теневым рынком труда. 

Возвращаясь к региональной повестке, стоит упомянуть,  что помимо основной и самой объёмной статьи расходов – социальной, необходимо  уделять внимание и развитию инфраструктуры.  К большой радости областного правительство, здесь без поддержки Москвы чаще всего не обходится. Государственную программу по реконструкции и строительству в регионе выполнили на 95%. А это целый ряд важных объектов - от детских садов до водонапорных станций.

Чтобы оценить работу регионального правительства, достаточно принять участие в ежегодном опросе, который приводят власти на своём  официальном портале. Но гораздо чаще жители области сталкиваются не с глобальными проектами  строительства, а с бытовыми вопросами – заказывают в многочисленных государственных учреждениях справки, меняют или получают документы, регистрируют транспортные средства или же оформляют пенсии. Доступности таких услуг так же можно присвоить рейтинг.

В настоящее время в многофункциональных центрах есть специальные автоматы для оценки работы и отзывов, а во Всемирной паутине существует сразу несколько порталов, где так же можно оставить комментарий о работе специалистов бюджетной организации, в которую граждане недавно обращались за услугами.  

Комментарии

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Последние комментарии

Здешний
21.02.18 14:11
Вы бы взяли и написали, для кого эти банки выдают кредит под 8,5%. Враньё всё это.
Комментарий к новости:Объём государственного долга Мурманской области по итогам 2017 года снизился на 1,7 млрд рублей
Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
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KomRad
20.02.18 10:57
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