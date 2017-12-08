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Мурманская область. Арктика08.12.17 12:49

МРСК Северо-Запада – среди первых инфраструктурных компаний, заключивших соглашение со Стратегическим партнерством «Северо-Запад»

В здании аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе подписано соглашение о сотрудничестве между Стратегическим партнерством «Северо-Запад» и МРСК Северо-Запада. Документ скрепили подписями исполнительный директор Партнерства Алексей Багаряков и генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин.

Принявший участие в торжественной церемонии подписания помощник полномочного представителя Президента РФ в СЗФО, председатель Экспертного совета партнерства Евгений Карпичев назвал это событие знаковым в развитии партнерства: впервые подобный документ подписывается между некоммерческой организацией и представителями бизнеса. Он также отметил, что МРСК Северо-Запада – это давний и проверенный партнер, с которым было реализовано множество совместных проектов по улучшению делового климата и развитию инвестиционной привлекательности территорий.

Исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков поблагодарил аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО и МРСК Северо-Запада за налаженный диалог. «Данное соглашение – это еще один шаг по созданию привлекательного инвестиционного и делового климата на Северо-Западе России, что, в конечном счете, работает на главную задачу – улучшение качества жизни населения, – отметил А. Багаряков. – Кроме задач, традиционно решаемых на энергетических конференциях, соглашение будет нацелено на синхронизацию перспективных планов развития регионов с инвестиционными планами МРСК. Эта работа ведется нами уже третий год, и ее результаты высоко оцениваются руководителями субъектов».

Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин подчеркнул, что соглашение со Стратегическим партнерством поможет оперативно решать задачи по качественному энергоснабжению территорий округа и станет стимулом подобного сотрудничества для других участников делового сообщества. Он также отметил, что подписанное соглашение позволит придерживаться общего курса и увеличить число участников диалога между бизнесом и исполнительной властью. Это поможет точнее отработать стратегию единого принципа электроснабжения макрорегиона и доступности инфраструктуры для каждого потребителя, что послужит примером и другим участникам делового сообщества.

В качестве максимально эффективного инструмента совместной работы Александр Летягин упомянул Инвестиционные энергетические конференции. С момента старта проекта в 2015 году во всех регионах ответственности МРСК Северо-Запада было проведено 14 энергетических конференций, заключено более 170 соглашений с инвесторами. Перспективы повышения загрузки существующих мощностей составили свыше 360 МВА.

В Мурманской области по итогам трех конференций было подписано 31 соглашение, объем подключаемой в перспективе мощности составил 103 МВт. В 2018 году к проведению в Заполярье запланирована очередная конференция.

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