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Мурманская область. Арктика19.09.18 10:48

Мстительный сынок взломал гараж отца и украл инструменты на сумму более 30 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратился 54-летний житель посёлка Умба. По словам потерпевшего, неизвестные похитили из его гаража имущество на сумму свыше 30 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что заявитель пришёл в принадлежащий ему гараж, расположенный на улице Рыбников, и увидел, что дверь гаража  взломана. Осмотрев  помещение, мужчина обнаружил, что неизвестные похитили две бензопилы, компрессор, сварочные аппараты и аудиосистему.

Потерпевший высказал полицейским предположение, что кражу мог совершить его сын. С места происшествия полицейскими были изъяты следы рук и обуви, фрагменты орудия взлома. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что хищение имущества действительно совершил сын потерпевшего, 19-летний житель Умбы.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», молодой человек признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что нигде не учится и не работает, доходов не имеет. Из-за финансовых проблем он находится в конфликтных отношениях со своим отцом. Зная, что в гараже хранятся дорогостоящие электроинструменты, решил ему отомстить. С помощью лома юноша взломал входную дверь, проник в гараж и совершил хищение имущества с целью дальнейшего сбыта.

Похищенное имущество злоумышленник успел продать неизвестным, вырученные денежные средства потратить. Следует отметить, что молодой человек судим за аналогичное преступление.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.  В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовало: 400 человек
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Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
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14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
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ЕЛЕНА
13.09.18 17:37
Сын находится на В. Ткачев , никакой информации не дают, связи с судном нет.
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