МТК представляет: «Над могилой «Комсомольца». К 30-летию гибели атомной подводной лодки «Комсомолец»

7 апреля в Мурманской областной научной библиотеке состоится встреча Мурманского телевизионного клуба «Над могилой «Комсомольца». К 30-летию гибели атомной подводной лодки «Комсомолец».

Мурманский телевизионный клуб (МТК) впервые проведёт свою встречу в областной научной библиотеке. Клуб хорошо известен мурманчанам, он начал свою работу в 2014 году. Это не только место общественных показов документального кино. Это площадка для творческих встреч, дискуссий, обмена опытом. Каждое заседание клуба - это интересная встреча с прошлым и настоящим в формате 24 кадра в секунду.

Организаторы телевизионного клуба - мурманский телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин обращают внимание зрителей на документальное кино, снятое нашими земляками.