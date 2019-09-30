Муха-Цокотуха «залетела в Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Банка России

28 сентября в Отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Банка России прошёл День открытых дверей. Встречали посетителей сотрудники отделения в костюмах XVIII века. Они приглашали прохожих посетить банк и окунуться в мир финансовых знаний.

В рамках сотрудничества Отделения Мурманск и Мурманского областного театра кукол дети посмотрели спектакль «Муха-Цокотуха». Около сотни маленьких зрителей с большим интересом слушали сказку и активно участвовали в представлении. После спектакля с ребятами провели интерактив «Иди за своей мечтой», разгадывали загадки, определяли, что можно, а что нельзя купить за деньги.

Для детей с нарушением слуха и зрения прошла «Трогательная выставка», где ребята смогли прикоснуться к монетам разных эпох. Малыши также участвовали в подвижных играх: денежная эстафета, монетный улов.

Все желающие могли нарисовать эскиз платёжной карты «Мир».

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, традиционной популярностью среди участников мероприятия пользовались демонстрация работы кассовой техники и мастер-класс по определению подлинности монет и банкнот. Во время Дня открытых дверей посетители могли узнать о процедуре сбора биометрии, прослушать лекцию от оператора этой системы - компании «Ростелеком».

Взрослые и дети примерили экипировку инкассатора – пятикилограммовый бронежилет и трехкилограммовый шлем. Все желающие смогли посидеть за рулем бронированного инкассаторского автомобиля.

Сотрудники полевого учреждения «Нахимовское» установили в холле Отделения палатку, создав обстановку быта в полевых условиях. Они рассказали историю становления и работы полевых учреждений, для чего они предназначены, в каких районах базировались. Спутниковое оборудование, видеоматериалы, демонстрирующие выдвижение ПУ в полевые условия и обслуживание в этих условиях военнослужащих Министерства обороны РФ с использованием мобильных комплексов на базе машины «КАМАЗ», вызывали бурное обсуждение. Кроме того, была проведена историческая викторина с использованием макета пистолета-пулемета им. Шпагина (ППШ).

«Банк России уже четвертый раз открывает свои двери для граждан по всей стране. Ежегодно мы стараемся сделать программу Дня открытых дверей максимально насыщенной и полезной для посетителей. Уверен, и в этот раз каждый гость нашего праздника нашел для себя развлечение по вкусу», - сказал управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Банка России Андрей Климов.

Мероприятие посетили около 1140 человек.