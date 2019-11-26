Муниципалитетам добавят полномочий и денег в рамках проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году

Комитет областной Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению поддержал законопроект о подготовке и проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году.

На очередном заседании профильного комитета под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили законопроект, который предлагает наделить органы местного самоуправления региона полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения, которая пройдёт по всей стране с 1 по 31 октября 2020 года. За муниципальными образованиями со статусом городского округа и муниципального района закрепляются полномочия по предоставлению оборудованных помещений, транспортных средств и связи для обучения и работы лиц, которые будут заниматься сбором сведений.

«Аналогичные полномочия передавались муниципалитетам во время переписи населения в 2010 году. Финансирование необходимых мероприятий будет поступать из федеральных средств. На будущий год на эти цели выделяется 14 миллионов рублей. Напомню, что подготовка к переписи населения началась ещё в 2017 году, когда было подписано соответствующее распоряжение федерального правительства», – отметил Владимир Мищенко.

Также в центре внимания парламентариев – законопроекты, вносящие изменения в законодательство в сфере административных правонарушений. Комитет рекомендовал Думе принять их в первом чтении. Речь идёт об актуализации региональных законов в соответствии с изменившимися федеральными нормами. В частности, уточняются права и обязанности уполномоченного органа, наименования исполнительных органов власти, осуществляющих контроль за исполнением государственных полномочий. Также предлагается смягчить требования к кандидатам в члены административных комиссий в отдельных случаях привлечения их к административной ответственности.