Муниципалитеты должны проводить работу по популяризации массового спорта среди молодёжи

26 сентября в Мурманской областной думе состоялось заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту под председательством Ларисы Кругловой.

В первом чтении и окончательной редакции рекомендовано принять региональный проект закона, который направлен на содействие развитию физкультуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья со стороны органов местного самоуправления. Корректировка касается и адаптивной физической культуры.

Отмечалось, что именно на муниципальном уровне должна проводиться основная работа по популяризации массового спорта среди данной категории граждан и подготовке спортсменов на начальном этапе, их отбор в сборные команды муниципальных образований для участия в региональных соревнованиях.

Также комитет рассмотрел и одобрил принятие в первом чтении законопроекта, который устанавливает размер льгот и порядок предоставления льготного проезда на городском общественном транспорте студентам и школьникам региона. Кроме того, документ упрощает методику расчёта объёма субвенций муниципалитетам на финансирование этих расходов.