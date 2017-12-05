Муниципалитеты Мурманской области присоединились к всероссийской акции в честь Дня неизвестного солдата

День неизвестного солдата – 3 декабря – учрежден в России в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами. В городах Мурманской области были организованы акции в память о всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.

Так, в Мончегорске в рамках проекта «Памяти павших будем достойны!», реализуемого при поддержке министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, на территории воинского захоронения в минувшее воскресенье добровольцы «Волонтерского корпуса Победы» провели патриотическую акцию. Ее участники очистили памятник и близлежащую территорию от снега, провели митинг, возложили цветы и зажгли памятные свечи. Организаторами акции выступили Союз детских и молодежных общественных объединений города Мончегорска и отдел по делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями администрации города.

В ЗАТО Видяево акцию ко Дню неизвестного солдата провели Волонтёры Победы, активисты военно-патриотического клуба «Морячок», Российского движения школьников и движения «Юнармия». Видяевские школьники рассказывали жителям ЗАТО о Дне неизвестного солдата, о героях нашей Родины и раздавали традиционные «солдатские треугольники» с информацией об истории этой знаменательной даты.

В Североморске члены молодежной общественной организации «Городская волонтерская группа» – «Волонтеры Победы» возложили цветы к часовне и к стеле на территории городского мемориального кладбища.

В Заозерске «Волонтеры Победы» совместно с отрядом военно-патриотического общественного движения «Юнармия», молодежным клубом «За нами будущее» и подростковым клубом «Энергия» провели субботники по благоустройству памятных мест и обелисков в черте города. Заключительной частью акции стала церемония возложения цветов и минута молчания у мемориалов. Участники почтили память воинов и моряков-подводников, погибших в годы Великой Отечественной войны и в мирное время, защищая наше Отечество.