Муниципалитеты подробно разъяснят гражданам особенности правил расчёта за теплые полы

Сегодняшнее оперативное совещание в правительстве Мурманской области первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин начал с проблемы расчёта за тепло в квартирах, переведённых на электрообогрев.

Решением арбитражного суда Северо-Западного округа с июня вступило в силу предписание управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области в отношении АО «Мурманэнергосбыт».

«Согласно решению собственникам жилых и нежилых помещений, в установленном порядке отключённых от централизованного отопления и переведённых на альтернативное отопление, не будут предъявляться требования об оплате услуг по отоплению в полном объёме. Это касается жилых помещений в границах муниципальных образований Кандалакшский район, Североморск, Умба, Мурмаши», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

По информации министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского, по решению суда Мурманэнергосбыт как профессиональный участник рынка услуг теплоснабжения определил правила расчёта. При расчёте учитывается потребление электрической энергии по квартире, переведённой на электрообогрев, утверждённые нормативы потребления коммунальных услуг «отопление» и «электроснабжение» и количество проживающих. Начиная с июня 2018 года при обращении с заявлением в АО «Мурманэнергосбыт» всем имеющим законные основания будет сделан перерасчет со дня вступления в силу предписания управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области.

«Предписание выдано только в отношении АО «Мурманэнергосбыт». Жителям, законно отключившим квартиры от централизованного отопления и получающим квитанции по оплате коммунальной услуги «отопление» от иных теплоснабжающих организаций, необходимо отстаивать свои интересы в судебном порядке», – уточнил министр.

Как рассказал глава администрации Кандалакши Владимир Задворных, жителей муниципалитета, перешедших на электрообогрев, в ближайшее время ознакомят с предложенным порядком расчётов и перечнем документов, которые надо предоставить для получения перерасчёта.

В Североморске, по словам главы ЗАТО Владимира Евменькова, информация о решении суда и предложениях АО «Мурманэнергосбыт» уже размещена на сайте муниципалитета, в ближайшее время она будет продублирована в средствах массовой информации.

Первый заместитель губернатора напомнил, что этот вопрос обсуждался в рамках Дней Мурманской области в Совете Федерации, кроме того, губернатор Марина Ковтун уже обращалась в адрес руководителя Минстроя России с просьбой ускорить подготовку постановления правительства Российской Федерации, содержащего необходимый порядок расчёта.

«Даю поручение главам администраций муниципальных образований Кандалакшский район, Североморск, Умба, Мурмаши в течение недели разместить на официальных сайтах, в соцсетях, в средствах массовой информации перечень документов, контакты горячей линии Мурманэнергосбыта, а в случае обращения непосредственно в администрации давать гражданам необходимые разъяснения», – резюмировал Алексей Тюкавин.