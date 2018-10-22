Муниципальная интегрированная олимпиада по истории, литературе, МХК, искусству выявит школьников с повышенными образовательными потребностями

С 22 по 25 октября на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт Муниципальная интегрированная олимпиада по истории, литературе, МХК, искусству для обучающихся 9 -11 классов «Русский Север. Северный флот», посвященной 80-летию Мурманской области и 285-летию Северного флота.

Этап олимпиады в библиотеке будет проводиться в форме бесед, викторин по заданиям, разработанным библиотечными специалистами.

В мероприятии принимают участие отдел электронных ресурсов, отдел библиотечного обслуживания обучающихся 5-11 классов и молодежи, отдел искусства и творчества.

Цели олимпиады: повышение качества исторического образования в школе, развития исследовательских компетенций обучающихся; формирование единого культурно-исторического пространства России; воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему своего народа, памятным датам российской истории; развитие творческих способностей обучающихся, их интереса к познавательной деятельности и поддержки их творческой активности; пропаганда научных знаний и развитие у читателей познавательного интереса; выявление школьников с повышенными образовательными потребностями; эффективное использование культурно-образовательного потенциала музеев и библиотек города Мурманска.