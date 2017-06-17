Муниципальное образование Ловозерский район и коммуна Карашйок (Норвегия) подписали договор о международном сотрудничестве

В селе Ловозеро состоялось подписание договора о сотрудничестве между коммуной Карашйок (Норвегия) и муниципальным образованием Ловозерский район Мурманской области.

С российской стороны договор подписан главой муниципального образования Ловозерский район Александром Шестаком, со стороны Норвегии - главой Совета коммуны Карашйок Свейн Атле Сомби.

Обе стороны отметили необходимость обеспечения стабильности в отношениях между Россией и Норвегией, положительную динамику контактов на всех уровнях, а также возрастающее значение торгово-экономического сотрудничества.

История сотрудничества между Ловозером и Карашйоком началась в октябре 1990 года, когда подписали первый договор о побратимских связях. За эти годы реализовано множество проектов, имеющих большое значение для жителей Ловозерского района. Среди них сотрудничество в области культуры, образования и здравоохранения, которое объединяет саамов России и Норвегии.