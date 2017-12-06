Муниципальные образования Мурманской области активно вовлекаются во взаимодействие с зарубежными странами

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, одной из тем обсуждения стало обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления по развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами. Ранее эта тема отдельно обсуждалась на заседании Российского организационного комитета «Победа», прошедшего 20 апреля 2017 года в Москве под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина. При этом особое внимание было уделено развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о России, в том числе о её роли в победе над нацизмом. На заседании регионального правительства с соответствующим докладом выступила министр экономического развития Елена Тихонова.

Как отмечалось в докладе, при правительстве Мурманской области создан координационный совет по развитию международных и внешнеэкономических связей. Исполнительной властью региона во взаимодействии с иностранной стороной муниципальные образования Мурманской области, имеющие обширные побратимские связи с муниципалитетами иностранных государств, активно вовлекаются в сотрудничество по обозначенным оргкомитетом «Победа» направлениям.

Министр экономического развития перечислила ряд международных мероприятий 2017 года, способствующих популяризации объективной исторической информации о России. В их числе церемонии открытия в Печенгском районе мемориального кладбища советских военнослужащих, а также мемориала британским летчикам на полуострове Рыбачий, презентации книги Максима Старостина «Дневник войны» на норвежском языке и книги «О чем молчат фьорды», подготовленной некоммерческим фондом «Щит».

В рамках работы с общественными организациями правительство Мурманской области в течение ряда лет взаимодействует с фондом «Щит». Так, при содействии министерства образования и науки Мурманской области в октябре этого года фондом был организован поход учащихся школы № 22 города Заполярного по маршруту разведывательных групп советских воинов и норвежских партизан. Традиционный мемориальный поход по местам боевой славы 21-22 октября с участием российских и норвежских ветеранов, представителей власти и общественных организаций был посвящен 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождению Северной Норвегии.

«Таким образом, одна из основных задач, на которые обращали внимание многие выступавшие на 39-м заседании оргкомитета «Победа», – совместная деятельность ветеранов и молодежи – в нашем регионе давно и успешно решается. Очевидно, что к основным интересам Российской Федерации помимо сохранения исторической памяти относится донесение информации о нашем национальном характере, о нашей приверженности традиционным духовным и семейным ценностям. Для продвижения этих интересов большое значение имеют непосредственное человеческое общение и гуманитарный обмен, диалог конфессий и культурное сотрудничество», - подчеркнула Елена Тихонова.