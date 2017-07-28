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Мурманская область. Арктика28.07.17 07:35

Муниципальные унитарные предприятия Кольского района должны ресурсникам миллионы рублей

В Кольском районе состоялось выездное заседание межведомственной комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципалитетов к отопительному периоду 2017-2018 годов.

- Котельная в Туломе введена в эксплуатацию в 1979 году. Она обеспечивает теплом и горячей водой 13 многоквартирных домов, амбулаторию, местный ДК, пожарную часть, детский сад, музыкальную, начальную и общеобразовательные школы, - доложил на совещании глава сельского поселения Тулома Максим Сентищев. - Благодаря ежегодным ремонтам последние две зимы система функционирует без сбоев. Подготовка к холодам идет согласно графику.

Летом на ремонты сетей в Туломе потратят более 2 миллионов 350 тысяч рублей. На эти деньги обновят два участка теплосети общей протяженностью 162 метра, а также отремонтируют основной и резервный трубопроводы системы подпитки электрической котельной села Тулома. Объекты должны быть готовы к 25 августу 2017 года. В Минэнерго также подана заявка на выполнение работ по ремонту двух участков теплосети на улице Мира. Необходимо дополнительное финансирование в размере более 950 тысяч рублей. Ожидается подписание приказа на выделение этих средств.

- Котельная и тепловые сети в сельском поселении Ура-Губа находятся в собственности АО «Мурманскэнергосбыт». В этом году ремонт сетей водоснабжения в сельском поселении Ура-Губа не запланирован благодаря качественным ремонтным работам, проведенным еще в период 2016-2017 годов - рассказал на совещании заместитель главы администрации Кольского района Сергей Сергун. – Этим летом рабочие приступят к замене водопровода в населенном пункте Килпъявр. На работы заложен почти миллион рублей. Предстоит приобрести и дизель-генератор на водозабор Междуречья. Конкурсные процедуры уже проведены, стоимость оборудования составляет почти 932 тысячи рублей.

- Работа администрации Кольского района по подготовке к предстоящему отопительному сезону видна, - отметил начальник управления обеспечения деятельности энергетической и жилищно-коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимир Кудрявцев. - В некоторых муниципалитетах наблюдается даже положительная динамика. Однако не стоит забывать про задачу, поставленную губернатором Мурманской области перед районными властями. Марина Ковтун потребовала довести собираемость оплаты с населения за коммунальные услуги до 100% и погасить муниципальным предприятиям все долги перед ресурсоснабжающими организациями.

- Действительно, муниципальные унитарные предприятия Кольского района должны ресурсникам миллионы рублей, но и задолженность населения перед самими МУПами не маленькая, - подчеркнул Сергей Сергун. - При этом за последние 6 месяцев практически все унитарные предприятия значительно увеличили эффективность работы с жителями. В той же Туломе охват должников претензионно-исковой работой сейчас колеблется от 96 до 99%.

Котельные и сети посёлков, которые достались Кольскому району в наследство от военных, были в плачевном состоянии. В них ежегодно вкладываются значительные бюджетные средства. Оптимизируются и расходы потребления. К примеру, ещё недавно котельная населенного пункта Килпъявр отапливала 5 многоквартирных домов, в которых проживало всего по нескольку семей. Сейчас жителей переселили в два дома, остальные здания законсервировали. За счёт этого бюджет района только в 2017 году сэкономил более 8 миллионов рублей. Аналогичные мероприятия были проведены в муниципальном жилом фонде Песчаного и на железнодорожной станции Нял.

- За несколько месяцев полностью восстановить коммунальную инфраструктуру невозможно, - добавил заместитель Главы администрации Кольского района. - Работа ведётся, но на неё нужно время.

 

 

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