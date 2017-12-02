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Мурманская область. Арктика02.12.17 07:30

Муниципальный архив Североморска переехал в новое, приспособленное для хранения документов архивного фонда помещение

Муниципальный архив Североморска переехал в отремонтированное, специально приспособленное для хранения документов архивного фонда помещение. С технологическими особенностями хранения документов в одном из старейших муниципальных архивов  познакомилась губернатор Марина Ковтун.

На сегодняшний день в архивном отделе хранится свыше 17,3 тысячи дел. Первыми документами, поступившими на хранение, были документы Североморского городского Совета народных депутатов и его исполкома, Росляковского поселкового Совета народных депутатов и его исполкома, комитета народного контроля. Самые ранние документы датируются 1943 годом – это приказы заведующего Териберским райфинотделом по основной деятельности и личному составу, рассказала начальник архивного отдела Светлана Шальнова.

Ежегодно архивный отдел исполняет около 600 запросов от граждан и организаций, предоставляет свои документы для экспонирования на выставках, использования при проведении радио и телепередач, публикаций в СМИ.

К началу 2013 года архивохранилище было загружено почти на 100%, прием дел от организаций был приостановлен. Чтобы продолжить работу городского архива, администрация Североморска передала отделу, а затем отремонтировала под его нужды новое помещение. Сейчас оно полностью приспособлено для хранения документов архивного фонда: здесь установлена современная охранно-пожарная сигнализация, система кондиционирования воздуха и поддержки необходимого температурно-влажностного режимов, автоматическая система пожаротушения. Всё это гарантирует предохранение комплекса архивных документов от воздействия света, пыли и биоповреждений. Сегодня оборудование североморского муниципального архива отвечает всем современным требованиям к условиям хранения документов и приему посетителей, в том числе маломобильных групп граждан.

 

 

 

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Последние комментарии

Zviygincew
02.12.17 09:15
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Иван
02.12.17 01:59
Помнится, в 2015 году "Арктик-ТВ" сделал разоблачительный репортаж про г-жу Макарову, а теперь риторика кардинально изменилась. Так она жертва или мошенница все-таки? Слишком много вопросов, слишком
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
Алексей
01.12.17 20:34
Только что посмотрел ваш репортаж о Макаровой. И мне не совсем понятно, почему он был таким однобоким. Вы много сказали о том, какая она была во время своего депутатства, сколько хорошего сделала. Но
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
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