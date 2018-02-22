МУП «Дорожно-транспортное хозяйство» ЗАТО г.Заозерск до суда доведут

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения жилищных прав граждан ЗАТО г.Заозёрск.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-транспортное хозяйство» ЗАТО г. Заозёрск, которое наделено статусом единой теплоснабжающей организации в ЗАТО г.Заозёрск, в нарушение требований законодательства до настоящего времени не обеспечен нормативный запас топлива, обеспечивающий бесперебойную подачу теплоносителя в течение всего отопительного периода, и, более того, периодически допускается наличие остатка мазута на котельной менее неснижаемого запаса.

Данные обстоятельства могут повлечь за собой нарушение конституционных, жилищных прав граждан - потребителей коммунальных услуг на благоприятные условия жизни, гарантированные статьей 40 Конституции Российской Федерации, и на предоставление в необходимых объемах коммунальных услуг надлежащего качества.

В связи с этим прокуратура 6 февраля 2018 года обратилась в суд с исковым заявлением об обязании МУП «Дорожно-транспортное хозяйство» ЗАТО г. Заозёрск создать на котельной ЗАТО нормативный запас топлива.