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Мурманская область. Арктика08.09.17 07:20

МУП «Проектный институт «Гражданпроект» погасит долги по зарплате по мере поступления денежных средств на счёт предприятия

По данным Управления финансов администрации города Апатиты по состоянию на 20 августа 2017 года задолженность по заработной плате перед работниками муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, финансируемых за счёт средств городского бюджета, отсутствует.

На основании данных, представленных прокуратурой города Апатиты, по состоянию на 25 августа на поднадзорной территории организаций, допустивших образование задолженности по заработной плате, не имеется. Вместе с тем имеется задолженность по компенсационным выплатам у МУП «Проектный институт «Гражданпроект» в связи с ликвидацией предприятия, которая составляет 718 тысяч рублей. Количество работников, перед которыми образовалась данная задолженность – 11 человек.

Согласно сведениям, представленным МУП «Проектный институт «Гражданпроект» (от 30.08.2017 № б/н), по состоянию на 31 августа погашена задолженность по полагающимся при увольнении выплатам и компенсациям перед 11 работниками на сумму 626,6 тысячи рублей.

Остаток задолженности по выплатам перед 8 работниками составляет 609,5 тысячи рублей, по компенсациям за задержку выплаты заработной платы перед 2 работниками в размере 2622,06 рубля.

Численность работников предприятия составляет 5 человек, в том числе 1 находится в отпуске по беременности и родам. Заработная плата за август 2017 года начислена в размере 116,6 тысячи рублей.

Исходя из вышеизложенного, общая сумма задолженности, имеющейся на предприятии, составляет 728,7 тысячи рублей. Выплаты и компенсации, полагающиеся при увольнении, будут погашены в полном объёме по мере поступления денежных средств на счёт предприятия. 

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