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Мурманская область. Арктика30.01.18 16:05

МУП «Североморскводоканал» готовят к приватизации

30 января председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев провёл очередное заседание представительного органа власти, в котором принял участие глава ЗАТО г.Североморск  Владимир Евменьков. Повестка дня включила в себя 14 вопросов.

Заседание началось с выступления начальника  МО МВД РФ по ЗАТО г.Североморск и г.Островной  полковника полиции Дмитрия Тямина «О состоянии охраны общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой территории и основных результатах оперативно-служебной деятельности МО МВД России  по ЗАТО г.Североморск и г.Островной»

За истекший год, сказал Дмитрий Анатольевич, достигнуты позитивные результаты. Преступность снижена на 21%. Идёт сокращение по всем категориям преступлений. В 6 раз увеличилась раскрываемость преступлений, связанных с оборотом наркотиков и незаконным хранением оружия. На 26,7% снизилась преступность несовершеннолетних.

К сожалению,  возросло количество краж из гаражей. Раскрыты две группы преступников, совершавших эти кражи. Идёт следствие. Произошёл рост ДТП на дорогах.

В 2017 году увеличена плотность нарядов на улицах города. Это позволило сохранить стабильность и правопорядок.

Приняв информацию к сведению, депутаты приступили к рассмотрению вопросов повестки дня.  Они утвердили новое положения об Управлении финансов администрации ЗАТО г.Североморск, размеры месячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, которые в соответствии с Указом Президента РФ вырастут на 4%, утвердили положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск.

Серьёзная дискуссия развернулась вокруг включения в прогнозный план приватизации на 2018-2020 год МУП «Североморскводоканал». Саму дискуссию глава ЗАТО Владимир Евменьков назвал полезной. В конечно итоге, большинством голосов прогнозный план был принят, а вопрос о приватизации МУП «Североморскводоканал» будет решаться на заседании Совета депутатов.

Главным аргументом стали выступления директора МУП «Североморскводоканал» Александра Каменева и главы ЗАТО Владимира Евменькова.

В частности, Александр Каименев отметил, что статус муниципального предприятия не в полной мере даёт возможности для развития. Так ФЗ № 44 не даёт право закупать оборудование в рассрочку сроком более 30 дней, тогда, как поставщики оборудования и услуг готовы предоставить такую рассрочку и на пол года, и на год. Статус акционерного общества предоставляет более широкие возможности. Дивиденды от прибыли будут идти в бюджет города, а сами акции будут принадлежать муниципалитету и продаже не подлежат. Персонал сокращен не будет, размер заработной платы не снизится. Вообще же за последние пять лет предприятие затратило на модернизацию 120 миллионов рублей собственных средств.

Депутаты приняли решение «О применении индекса потребительских цен на товары и услуги в Мурманской области для расчета арендной платы за пользование объектами муниципального нежилого фонда ЗАТО г.Североморск». Размер арендной платы подлежит индексации в соответствии с индексом потребительских цен Мурманской области.  С 1 января 2018 года он составил 103,1%. Это позволит привлечь в бюджет более 500 тысяч рублей, а для предпринимателей плата возрастет на 1-3 тысячи рублей. 

Были утверждены квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в ЗАТО г.Североморск, порядок организации продажи муниципального имущества без объявления цены, порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы.

Были внесены изменения в  Правила землепользования и застройки населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

Пожалуй, самым знаковым было принятие решения о согласовании создания   Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 в Североморске-3, где его долгожданного открытия ждут 310 детишек. 

Во второй раз в 2018 году были внесены изменения в бюджет флотской столицы, что связано с выделением средств на строительство средней школы. С учётом средств безвозмездных поступлений доходная часть бюджета увеличится в 2019 году на 451 миллион 611 тысяч рублей и в 2020 году на 682 миллиона 409,5 тысячи рублей. На такую же сумму увеличатся и расходы бюджета.

По завершению заседания Совета депутатов состоялось собрание депутатского корпуса, на котором было принято рушение выступить с ходатайством о награждении композитора Боброва В.Я. Почётным знаком «За заслуги перед Североморском».

 

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