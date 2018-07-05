МУПам и ГУПам в сфере ЖКХ включили красный свет

В сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) будет введён запрет на создание новых унитарных предприятий. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, комментируя рассматриваемый блок законопроектов, направленных на бесперебойное тепло- и водоснабжение жилья.

«Законопроект также предусматривает запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий МУП и ГУП в сфере тепло- и водоснабжения. Уже действующие должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение полутора лет. Это делается для того, чтобы в случае их банкротства было невозможно просто списать их долги», - сказал глава правительства, пишет ТАСС.