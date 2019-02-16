«Мурман» одержал победу в очередном матче чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге

В очередном туре чемпионата России по хоккею с мячом в суперлиге «Мурман» встретился в Красногорске с трёхкратным победителем национальных первенств и двукратным обладателем Кубка мира – «Зорким».

Первый тайм протекал в равной борьбе. Хозяева ледовой арены открыли счёт на 11-й минуте, но полузащитник северян Сергей Лихачёв его сравнял – 1:1.

После перерыва жёлто-чёрные сумели захватить инициативу. Нападающий Константин Зубарев вывел гостей вперёд, забив второй гол. Однако подмосковная дружина вскоре восстановила равновесие – 2:2. Беспрерывные атаки привели заполярный клуб к успеху. В концовке матча хавбек Алексей Гладышев под аплодисменты приехавших поддержать нашу команду мурманских болельщиков отправил третий мяч в ворота соперника, а нападающий Эдуард Кондратьев – четвёртый.

В итоге гранд отечественного бенди уступил северянам с результатом – 2:4. Победа над «Зорким» позволила нашей команде подняться на девятое место в турнирной таблице. В её активе 29 очков. Теперь подопечные Сергея Чернецкого отправились в Сыктывкар. Там 18 февраля их будет принимать местный «Строитель».