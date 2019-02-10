В субботу «Мурман» порадовал болельщиков домашней победой в матче суперлиги чемпионата России по хоккею с мячом над вятской «Родиной». Команда из Кирова второй сезон подряд является аутсайдером первенства, поэтому исход поединка был вполне предсказуем.

Оба тайма игра проходила под диктовку хозяев ледовой арены. Результат встречи – 8:2 в пользу северян. Хет-трик оформил полузащитник жёлто-чёрных Роман Никитенко. По одному голу в ворота соперника забили Матвей Азаренко, Борис Вавилов, Эдуард Кондратьев, Азат Ахатов и Алексей Гладышев.

Получив 3 очка, заполярный клуб поднялся сразу на две позиции и теперь занимает десятое место в турнирной таблице.

Во вторник, 12 февраля, подопечным Сергея Чернецкого предстоит принимать ульяновскую «Волгу». Начало встречи на стадионе «Строитель» в 18.30. Зрителей ждут розыгрыши призов и другие приятные сюрпризы.