Мурман спортивный – от Всемирного дня снега до «Льда надежды нашей»

В январе-феврале на территории Мурманской области пройдёт сразу несколько региональных стартов Всероссийских массовых физкультурных мероприятий по зимним видам спорта.

20 января в Кировске на базе горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» пройдёт Всероссийский день снега. Начиная с зимы 2012 года, в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега (World Snow Day). Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях по горнолыжному спорту или сноуборду, а также в различных эстафетах, мастер-классах, дискуссионных площадках.

В России первый день снега отмечался всего в нескольких регионах. К нему присоединились такие известные на всю страну горнолыжные курорты, как «Бобровый лог» (Красноярск), «Абзаково» (недалеко от Магнитогорска), «Роза Хутор» (Сочи) и другие. Праздник отметили народными гуляниями, спортивными соревнованиями, зимними карнавалами, игрой в снежки и катанием на лыжах. И с тех пор эта традиция сохраняется. Проводится всё больше новых соревнований, и немалое внимание уделяется привлечению к участию в них детей и подрастающего поколения. В этом году в проведении Дня снега примет участие более 10 тысяч человек из 40 субъектов Российской Федерации.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, 2 февраля состоятся очередные Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей», центральный региональный старт которых продет в Оленегорске на базе стадиона МБУ СШ «Олимп». В соревнованиях могут принять участие спортсмены на любых моделях коньков на дистанциях 50 метров (обучающиеся 1-5 классов) и 100 метов (обучающиеся 6-11 классов, мужчины и женщины). История этих традиционных состязаний началась еще в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов.