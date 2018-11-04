«Мурман» успешно стартовал в национальном первенстве по хоккею с мячом

Стартовал чемпионат России по хоккею с мячом в суперлиге. В первом туре «Мурман» в Кирове встретился с местной «Родиной».

Хозяева ледовой арены уступили со счетом 1:3. На три гола, авторами которых стали Эдуард Кондратьев, Николай Гаврилов и экс-нападающий вятской команды Константин Зубарев, игроки «Родины» ответили одним. Мяч в начале второй половины встречи в их составе забил Роман Фролов.

Стоит также отметить, что пенальти в конце первого тайма не сумел реализовать форвард мурманчан Кондратьев. Голкипер вятичей Артём Катаев отразил его удар. Сложившаяся на поле ситуация вынудила хозяев на 77-й минуте взять тайм-аут. Но это не помогло им избежать поражения. В Кирове на трибуне стадиона «Мурман» поддерживала группа болельщиков. Они специально приехали из столицы Кольского края, чтобы поддержать команду.

Таким образом, подопечные Сергея Чернецкого заработали 3 очка. Теперь жёлто-чёрные отправились в Ульяновск. Там они 6 ноября встретятся с «Волгой».