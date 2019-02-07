Мурманчан и гостей города приглашают на снежный бой

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска и Дом молодёжи проводят 13-е игры в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой).

– В этом году турнир является международным, мы ожидаем более 20 команд-участников. Состязания пройдут в рамках двух лиг: бороться за победу будут и чемпионы прошлых лет, и те, кто только начинает свой путь в Юкигассен, – рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодёжи» Леонид Мостовой. – Кроме того, на специально организованном поле попробовать свои силы смогут все желающие. Гостей турнира ждет настоящий семейный праздник.

Открытие игр состоится 9 февраля в 10 часов на верхней площадке ТРЦ «Форум». Соревнования традиционно пройдут в два дня.