Мурманчан информируют об установке дорожных знаков

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска информирует участников дорожного движения о внесении изменений в организацию дорожного движения:

- вдоль дома № 8/2 по улице Карла Маркса при движении от проспекта Ленина в сторону улицы Челюскицев - будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор»;

- вдоль дома № 88 по проспекту Ленина при движении от улицы Челюскинцев в сторону проспекта Ленина - будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

В соответствии с пунктом 3 статьи 21 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» действие устанавливаемых дорожных знаков вступят в силу через 20 дней после официальной публикации.

Просим водителей и пешеходов учесть данную информацию и быть внимательнее на дорогах города.