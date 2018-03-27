Мурманчан избили и ограбили на территории гаражного кооператива

В дежурную часть полиции Мурманска за помощью обратились двое местных жителей, - девушка, 1996 года рождения, и молодой человек, 1997 года рождения. Заявители пояснили, что их ограбили неизвестные.

Полицейские, опросив потерпевших, выяснили, что на территории гаражного кооператива на них напали неизвестные. Злоумышленники избили молодого человека, причинив ему телесные повреждения в виде закрытого перелома костей носа, ушибов и ссадин лица, и ограбили их, забрав у него имущество на сумму 400 рублей, а у девушки мобильный телефон стоимостью около 18 тысяч рублей.

Полицейскими были опрошены возможные свидетели инцидента. Полученные данные помогли установить личности подозреваемых.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску при содействии сотрудников патрульно-постовой службы были задержаны и доставлены в отдел полиции подозреваемые в совершении грабежа, - двое 24-летних мурманчанина. Один из подозреваемых ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

Находясь в отделе полиции, злоумышленники признались в совершении данного преступления. Похищенный мобильный телефон был изъят в ходе личного обыска.

По факту следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.