Мурманчан обучили профессии - ведущий

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел семинар-практикум для руководителей театральных коллективов, художественных руководителей и режиссеров культурно-досуговых учреждений Мурманской области.

Семинар провел Черняк Михаил Геннадьевич - актёр и режиссёр Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский молодёжный театр на Фонтанке», театральный педагог, заслуженный артист Российской Федерации.

Гости мероприятия посетили лекционные занятия на разнообразные темы: «Введение в профессию ведущего», «Работа ведущего со сценарной основой мероприятия», «Организация ведущим культурного пространства мероприятия», «Культура речи и другие. Кроме того, Михаил Геннадьевич провел свои авторские тренинги: «Разоблачение традиционных заблуждений», «Подготовка ведущего к выступлению», «Общение ведущего с аудиторией», «Речевой тренинг», «Общение и воздействие» и «Социальная психология аудитории». Участники семинара-практикума оставили положительные отзывы о занятиях и остались благодарны Михаилу Геннадьевичу «за его индивидуальность, творчество и неповторимость».