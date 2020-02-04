Мурманчан познакомили с культурой саамов

1 февраля на базе информационного интеллект-центра № 10 состоялся мастер-класс «Узоры земли Кольской», посвященный Международному дню саамов.

С культурой, духовным наследием и легендами коренного народа Севера – саамов участниц встречи знакомили президент и член молодёжного совета Ассоциации кольских саамов Елена Рочева и Любовь Саламащенко.

Саамское традиционное искусство – самобытное явление, радующее многообразием ремесел: вышивкой бисером и оловянной нитью, вязанием, плетением, ткачеством, работой с мехом, кожей, замшей, сукном, резьбой по дереву, капу, рогу, бересте и плетением из корня.

Гости мероприятия не только открыли для себя особенности плетения, но и познакомились с традиционными предметами одежды, украшениями из оленьего меха, сувенирами, вырезанными из кости и оленьего рога, изделиями из оленьей и рыбьей кожи, которые были представлены на выставке предметов декоративно-прикладного творчества из коллекции Ассоциации кольских саамов и Центра народов Севера, сообщает Министерство развития местного самоуправления и взаимодействия с общественными организациями Мурманской области.