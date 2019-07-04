Мурманчан предостерегли от иллюзии, будто любой поставленный ими вопрос будет немедленно решён

Серия встреч главы Мурманской области с мурманчанами 3 июля продолжилась открытым разговором с жителями Первомайского округа.

Спектр заданных гражданами вопросов был довольно широк – от точечных проблем отдельных улиц, дворов и подъездов до несовершенства областного и федерального законодательства. В самом начале разговора глава региона предостерёг собеседников от иллюзии, будто любой поставленный вопрос будет немедленно решён. Основная задача – зафиксировать проблему и начать работу, при этом ни один вопрос без внимания не останется, подчеркнул врио губернатора.

Тем не менее уже в ходе встречи стало ясно, что проблемы в зависимости от своего характера имеют различные перспективы решения. Так, если строительство нового жилья – трудная задача, требующая системного подхода, то на жалобу жительницы улицы Орликовой на закрытие фельдшерского пункта ответ был однозначный – медпункт в обособленный, построенный на высокой сопке микрорайон обязательно надо вернуть, и это будет сделано.

Как обычно, прозвучали нарекания на работу управляющих организаций. В этом контексте глава региона призвал граждан не только жаловаться, но и самим становиться активными собственниками, брать в свои руки решение вопросов, входящих в компетенцию ТСЖ или совета дома.

Активную дискуссию вызвала тема дороговизны авиабилетов для жителей области. Глава региона сообщил мурманчанам, что поднимал этот вопрос перед руководством «Аэрофлота» и вице-премьером Максимом Акимовым. Сиюминутного решения ждать не стоит, но работа в этом направлении ведётся.

Немало жалоб граждан касалось состояния городской среды – луж во дворах, состояния дорог, неудачных решений в реконструкции территорий и т.п. Такие вопросы сразу же фиксировались присутствовавшими на встрече сити-менеджером Андреем Сысоевым, его заместителями и сотрудниками городской администрации.

По поводу городского благоустройства жители Первомайского района высказывали не только вопросы, но и предложения. На пожелание мурманчанки облагородить Долину Уюта Андрей Чибис поделился с залом планами превратить пустырь рядом с Долиной Уюта в полноценную зону отдыха. Как сообщил врио губернатора, в этом месте уже ведётся исследование грунтов для будущего проектирования.

За полтора часа прозвучало порядка 30 вопросов.