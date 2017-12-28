Мурманчан приглашают на народные гуляния в новогоднюю ночь

Совсем немного времени осталось до наступления Нового года и Рождества. Новогоднее представление на площади Пять Углов начнётся 1 января в 1.30. Мурманчан и гостей города поздравят Дед Мороз и Снегурочка, затем вниманию мурманчан будет представлено яркое театрализованное шоу. В завершении торжественной части состоится праздничный фейерверк.

В связи с праздничными мероприятиями будут запрещены движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

– по улице Ленинградской, от дома № 5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 часов 31 декабря 2017 года до 07 часов 1 января 2018 года;

– по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 часов 31 декабря 2017 года до 4 часов 1 января 2018 года.

7 января мурманчане смогут отпраздновать Рождество Христово на гуляниях в Ленинском округе (набережная Семёновского озера, возле праздничной ели). Для мурманчан будет организована концертная программа самодеятельных народных коллективов. Празднования начнутся в 14:00.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, посвященных встрече Рождества Христова будет перекрыто движение всех видов транспорта и освобождены от автотранспорта с 18 часов 6 января 2018 года до 6 часов 7 января 2018 года:

– улица Зеленая;

– переулок Терский, от улицы Карла Либкнехта до дома № 6 по улице Пищевиков;

– Верхне-Ростинское шоссе, от Свято-Преображенского морского кафедрального собора до проспекта Героев североморцев;

– улица Александра Торцева.