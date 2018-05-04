Мурманчан приглашают на субботник

5 мая в столице Заполярья состоится уже ставший доброй мурманской традицией общегородской субботник. В рамках программы «Мурманск – город чистоты» субботники пройдут во дворах всех городских округов, а также на закрепленных за предприятиями и организациями территориях.

– Каждый может в этот день выйти в свой двор, привести в порядок придомовую территорию, детскую площадку, палисадник, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Антон Набатов. – Инвентарь и инструменты можно получить в управляющих организациях по месту жительства.

Приглашаем всех неравнодушных мурманчан, руководителей и сотрудников организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, представителей общественных организаций и движений, политических партий принять участие в общегородском субботнике.