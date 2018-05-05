Мурманчан приглашают на традиционный общегородской субботник

Мурманск готовится к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. За порядком на улицах города круглосуточно следят специалисты «Управления дорожного хозяйства». В преддверии праздничных мероприятий силами муниципального учреждения обновляются ограждения, чистятся зеленые зоны вдоль дорог. Дорожные рабочие выполняют уборку лестниц и остановок в ручном режиме и механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров от песка.

- Управление дорожного хозяйства - для города стратегически значимое предприятие, - отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Виктор Хабаров. - Сотрудники учреждения независимо от погодных условий выполняют регулярную уборку дорог и внутриквартальных проездов. В этом им помогает современная техника. В этом году парк предприятия пополнится - будет приобретено 20 новых машин.

Надо отметить, что помощь областному центру в уборке городских магистралей оказывает Мурманский морской торговый порт. Накануне майских праздников портовики предоставили муниципалитету всесезонный вакуумный погрузчик. Год назад предприятие передало городским службам во временное пользование два вакуумных пылесоса.

- Всего с городских улиц уже вывезено более 400 кубических метров песка и пыли, - рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Борисович Ланин. - На дорогах областного центра ежедневно трудятся более 80 единиц техники.

Городские службы приводят в порядок улицы и проспекты, парки и скверы, площади и зеленые зоны. У мурманчан есть прекрасная возможность присоединиться к этой работе, выйдя на традиционный общегородской субботник, который состоится 5 мая. Каждый может в этот день выйти в свой двор и привести в порядок придомовую территорию, ближайший сквер, палисадник. За рабочим инвентарем можно обратиться в свою управляющую организацию.