Мурманчан приглашают на творческую встречу с преподавателями и студентами

В преддверии приёмной кампании Мурманский колледж искусств организует творческие встречи для абитуриентов по всем специальностям музыкального и изобразительного искусства, реализуемым в колледже. 15 марта состоится второе мероприятие, на этот раз для всех желающих обучаться по классу баяна, аккордеона, домры, балалайки, гитары.

Для участников встречи студенты колледжа подготовили сольные и ансамблевые концертные номера. Преподаватели расскажут об особенностях образовательных программ, насыщенной и разнообразной концертной практике, ответят на вопросы. Студенты поделятся впечатлениями о поездках на конкурсы, об участии в творческих проектах.

Колледж искусств приглашает всех желающих 15 марта в 17.00, по адресу: г. Мурманск, ул. Воровского, 14, малый зал.