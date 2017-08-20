Мурманчан продолжают обворовывать с помощью «вирусных» рассылок из Москвы

В полицию Мурманска обратился местный житель 1987 года рождения с заявлением о хищении у него денежных средств неустановленным способом.

Потерпевший рассказал, что разместил в сети Интернет объявление о продаже автомобиля, указав в контактах свой мобильный телефон. Ему пришло смс-сообщение от неизвестного с предложением обменять его автомобиль на другой. В сообщении была указана ссылка на неизвестный ресурс, на котором якобы размещена информация об обмене. Мурманчанин перешёл по ссылке, и на его телефон установилась вредоносная программа, после чего со счёта потерпевшего на неустановленный счёт были перечислены с помощью мобильного банка 7900 рублей.

В ходе проверки полицейские установили, что смс-сообщение с вирусной ссылкой было получено с номера мобильного телефона, зарегистрированного в Москве.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».