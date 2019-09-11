Мурманчан расселяют из аварийного дома на улице Академика Павлова

Как сообщает администрация города Мурманска, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в границах земельного участка, на котором расположен второй подъезд многоквартирного дома по адресу: г.Мурманск, улица Академика Павлова, 40, сегодня введён режим повышенной готовности.

Постановлением администрации города Мурманска утверждён состав комиссии по эвакуации граждан, проживающих во втором подъезде многоквартирного дома 40 по улице Академика Павлова.

Комиссией будут приняты меры к отключению систем водоотведения, тепло-, газо- и водоснабжения второго подъезда многоквартирного дома, а также будет обеспечен организованный вывоз имущества гражданами в соответствии с графиком.

Управляющей организации ООО «Комфорт» предложено организовать проведение мероприятий по ограничению доступа граждан в расселённый второй подъезд многоквартирного дома № 40 по улице Академика Павлова, произвести отключение электроснабжения жилых помещений.

Размещение граждан в жилых помещениях, используемых в качестве пункта временного размещения населения по адресу: г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 5 корп. 3 будет организовано не позднее дня обращения.