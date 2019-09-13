Мурманчан зовут установить в субботу «Зелёный рекорд»

14 сентября в 11.00 в Мурманске начнётся ежегодная масштабная акция «Зелёный рекорд». Благодаря ей во всех округах города: в скверах, на территории школ и детских садов, вдоль дорог появится еще больше зеленых насаждений. Предпочтение отдано тем растениям, которые адаптированы к северному климату.

– Мурманск справедливо считается одним из самых зеленых городов за Полярным Кругом, – отметила директор школы № 5, депутат Совета депутатов Ирина Ускова. – А все потому, что в Мурманске живут неравнодушные люди. Они своими руками делают город еще красивее. С каждым годом все больше мурманчан принимают участие в озеленении города.

Принять участие в акции может каждый. Желающих обеспечат посадочным материалом, инвентарем и водой для полива. Но с учетом того, что с каждым годом к акции присоединяется очень много мурманчан, на всякий случай стоит взять с собой перчатки и небольшую лопату.

Места проведения акции «Зелёный рекорд» в этом году:

Первомайский округ

- у дома № 11 на улице Беринга;

- у дома № 97/1 на Кольском проспекте;

- в районе лестницы к дому № 3 на улице Полярный Круг;

- у дома № 5 на улице Зои Космодемьянской;

- в сквере у дома № 31 на улице Шабалина;

- в сквере у театра Северного флота;

- в Солнечном сквере на улице Марата;

- в сквере на пересечении улицы Зои Космодемьянской и Кольского проспекта;

- на Кольском проспекте – на участке от дома № 9 до дома № 23;

- у домов № 8- 10, 18, 28- 32 на улице Зои Космодемьянской.

Октябрьский округ

- у детсада № 136 на улице Мира, 5;

- у детсада № 87 на улице Полярные Зори , 25а;

- у детсада № 72 на улице Гвардейской, 5;

- у детсада № 72 на Кольском проспекте, 4;

- в районе лестницы к дому № 15 на улице Маклакова;

- в сквере на площади Пять Углов;

- в сквере на улице Ленинградской;

- на бульваре в районе улицы Воровского;

- у домов № 2-12, 67, 80 на проспекте Ленина.

Ленинский округ

- у мурманского академического лицея на улице Аскольдовцев, 9/22;

- у детсада № 27 на проспекте Героев-североморцев, 78/5;

- у детсада № 27 на улице Лобова, 13;

- на Аллее Поколений на улице Хлобыстова;

- у мемориала, посвященного стойкости и мужеству жителей Мурманска в годы Великой Отечественной войны (берег Семёновского озера);

- в сквере у дома № 40 на улице Свердлова;

- в сквере на улице Советской в жилом районе Росляково;

- у детской площадки около памятника «Ждущей»;

- у домов № 27/1 и 27/2 на улице Лобова.