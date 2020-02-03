Мурманчанам не нравятся большие кучи снега во дворах

Сегодня в управлении Первомайского административного округа города Мурманска состоялось очередное заседание штаба по контролю за работой УК. Всего в округе работает 25 управляющих организаций, взявших на себя обязательства по содержанию придомовых территорий.

— Депутаты Совета депутатов города Мурманска совместно со специалистами административных округов регулярно проводят рейды по проверке качества работы управляющих организаций. Основной задачей проверяющих в зимний период остаётся контроль за уборкой снега во дворах и наледи на крышах домов, — пояснила депутат Совета депутатов города Мурманска Наталия Телибаева.

Сегодня была отмечена одна из самых крупных управляющих компаний округа – большинство обращений, поступивших за прошедшую неделю, касались складирования снега во дворах. Директор УК отметил, что проблема будет устранена в ближайшее время.

Заседания штабов проходят дважды в неделю во всех округах заполярной столицы. На них обсуждаются конкретные адреса и проблемные ситуации, а также подводятся общие итоги работы управляющих организаций.