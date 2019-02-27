Мурманчанам помогут избавиться от опасных отходов

28 февраля администрация города Мурманска совместно с ООО «Экопром» проводит акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов. Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты» муниципалитет проводит регулярно.

Акция будет проходить не один день, так что все желающие успеют избавиться от опасных отходов.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

– район дома № 15 по улице Набережной – 10.00;

– на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской – 11.00;

– район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко – 11.40;

– площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному – 12.30;

– у АЗС по ул. Огни Мурманска – 13.10.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.