Росстат хочет «нарисовать» реалистичную картину бедности в РоссииИз-за взрывных работ перекроют подъезд к аэропорту города Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика31.01.19 09:50

Мурманчанам предлагают погрузиться в утопический «Город Солнца»

1 февраля в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится открытие выставки «Город солнца». Утопический «Город Солнца» – это модель «светлого коммунистического будущего», строительством которого СССР был занят с момента своего образования.

Превращение отсталой аграрной страны в мощную индустриальную державу требовало от ее граждан крайнего напряжения всех жизненных сил и большого самоотречения. В этих условиях человек находил духовную поддержку в искусстве, изображавшем жизнь не такой, как она есть на самом деле, а такой, какой она должна быть. Это была сказка, удивительно похожая на правду. Такому искусству следовало быть максимально реалистичным, чтобы быть максимально убедительным. Этим запросам полностью отвечало искусство «социалистического реализма». Одной из целей искусства стало воспитание зрителя в духе идей социализма.

Основными темами, разрабатываемыми «социалистическим реализмом» были героическое прошлое – революция – обоснование героического настоящего; строительство нового общества – стройки, индустриализация, новое сельское хозяйство, развитие авиации; формирование нового человека – портреты вождей и рядовых людей, как типичных представителей нового времени,

На выставке представлены передающие атмосферу советской жизни 1930-х годов произведения живописи, графики, скульптуры из коллекции Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» (25 живописи, 13 графики, 3 скульптуры). Часть из них в свое время была специально подготовлена для легендарной выставки «Индустрия социализма» (1939), которая впоследствии оказалась частично утраченной или рассеянной.

На выставке можно увидеть работы «официального живописца» А.М. Герасимова, блестящих художников А.И. Кацеблина, К.Г. Дорохова, А.А. Вольтера, Н.С. Шнейдера, Е.С. Зерновой. Помимо того, что зрителям представляется возможность почувствовать,

Экспозиция дополнена агитационной тиражной графикой, созданной в предвоенное десятилетие и в начале Великой Отечественной войны, а также скульптурами «строителей нового мира».

Получивший мощный импульс развития после 1917 года и являющийся, в первую очередь, инструментом агитации – воздействия на общественное мнение, плакат запечатлел историю страны через призму идеологии.

В экспозиции будет представлено около 40 экспонатов.

Выставка будет работать до 10 марта.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Юрий
30.01.19 22:33
Теперь хоть понятно, кто стоит за тысячами голосов в поддержку присвоения аэропорту Мурманск имени Николая II "Кровавого". Дикость, присваивать аэропорту имя с такой приставкой. Безволие этого человек
Комментарий к новости:«Двуглавый орёл» возвращает нам правду о Николае Втором
Сергей
29.01.19 22:13
Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
Комментарий к новости:Мурманским школам присвоят имена героев
Кристина
27.01.19 21:21
Спасибо!
Комментарий к новости:«Окно в праздник» - призы нашли победителей
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Призрак в кривом зеркале». Художественный сериал, 4 серия (12+)13:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжается рост цен на продукты питания-PRO ВалютуРубль в начале дня показывает слабую динамику к росту-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 31 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 369 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика