Мурманчанам предложили придумать название новому спортивному объекту

Сегодня глава администрации Мурманска Евгений Никора совершил рабочий визит на строительную площадку будущей ледовой арены, которая в настоящее время строится на улице Орликовой. Вместе с ним в проверке важного для города объекта принял участие и глава муниципалитета Андрей Сысоев.

Напомним, на улице Орликовой, в географическом центре нашего города, строят современный ледовый дворец, который станет тренировочной базой для мурманских хоккеистов и фигуристов. В настоящее время стройка в самом разгаре: готов каркас будущего сооружения, рабочие начали монтировать стеновые панели.

Ледовая арена будет построена на условиях государственно-частного партнерства при финансовом участии федерального, областного и муниципального бюджетов, а также социально ответственного бизнеса. Сдача объекта запланирована на конец этого года.

А вот как будет называться новая ледовая арена на улице Орликовой, решат мурманчане. Об этом в ходе визита заявил Евгений Никора.