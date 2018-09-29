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Мурманская область. Арктика29.09.18 16:57

Мурманчанам вернули «Сказку» в лучшем исполнении

В Мурманске на проспекте Героев-североморцев сегодня открылся возрождённый из руин сказочный городок для детей «Сказка». Это событие стало одним из самых ярких и знаковых для горожан в череде многочисленных мероприятий, посвященных 102-й годовщине города-героя Мурманска.

Напомним, детский городок был построен во времена СССР, в 1986 году. Но за время перестройки и переходя к рыночной экономике зона отдыха для детей была фактически превращена в место для  увеселительных попоек для взрослых. По просьбам мурманчан летом 2016 года городские власти приняли решение возродить зону отдыха для юных северян. Проект будущего парка был представлен на всеобщее обозрение для обсуждения и внесения предложений. Специалисты МАУК «Мурманские городские парки и скверы» постарались максимально учесть пожелания жителей города. Реконструкция началась в 2017 году.

Сегодня за новым кирпичным ограждением на 10 тысячах квадратных метрах разместились три игровые зоны, площадка для отдыха, прогулочная аллея, служебно-хозяйственные помещения, туалеты и автостоянка.

- Мы очень старались, чтобы юным северянам и их родителям здесь понравилось. Это был непростой и тяжёлый труд: работали архитекторы, скульпторы, строители, но самое главное, что все у нас получилось. Ребятам я хочу пожелать успехов и хорошей учебы, а также бережно относиться к новому комплексу для отдыха всей семьей, - поделился глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Поздравить мурманчан приехал и депутат Государственной Думы РФ Алексей Веллер.

- Я всех поздравляю с этим замечательным днём. Этот городок построен для вас, дети! Чтобы вы могли учиться, гулять, набираться здесь хорошего настроения и сил для учёбы. Не сомневаюсь, что здесь всегда будет многолюдно, всегда будут звучать детские голоса, - отметил Алексей Веллер. - Отрадно, что мы сегодня можем создавать такие объекты. Настало время, когда, если мы что-то делаем в нашем городе, то делаем это очень здорово и красиво. Хочется поблагодарить всех, кто столько времени трудился, чтобы создать такую красоту.

Каждый участок обновленного детского городка «Сказка» является самостоятельным комплексом отдыха с ярко выраженной планировочной структурой, ландшафтной организацией и соответствующими архитектурными элементами, имеющими характерную тематику.

Для самых маленьких северян игровая зона с качелями, горками, песочницей и каруселями оформлена в виде площадки для изучения правил дорожного движения. Ребятам от 6 до 12 лет придется по душе спортивная игровая площадке «Средневековье», украшенная фигурами Бабы Яги и богатыря Святогора.

Для подростков построен игровой комплекс «Летучий корабль». Рядом установлены фигуры героев этого мультфильма. Дополнили детский городок композиция «Двенадцать месяцев», бетонные фигуры различных сказочных героев, сцена для проведения городских детских праздников. Самой крупной скульптурой стал Змей Горыныч, который расположился у башен со стороны улицы Челюскинцев и виден издалека.

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